День флага России в Шадринске отпразднуют даже в детских садах

Учреждения культуры и образования Шадринска готовят мероприятия ко Дню государственного флага Российской Федерации.

День Государственного флага Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 22 августа, был установлен на основании Указа Президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года. Он является одним из самых молодых государственных праздников России.

Как сообщает пресс-служба Администрации города, в планах на этот день — цикл книжных выставок «Гордо реет флаг России», который пройдет в библиотеках Централизованной библиотечной системы города — в библиотеке им. А. Н. Зырянова и в досуговом центе «Лукоморье». Не останутся в стороне от праздника отдыхающие загородного детского оздоровительного лагеря «Салют». Здесь пройдут тематические игры, флешмобы и беседы, посвященные истории российского триколора.

Отдельная программа ждет дошколят — в детских садах состоятся тематические музыкально-спортивные праздники и беседы, где ребятам расскажут о главном символе страны.

Фото пресс-службы Администрации города Шадринска