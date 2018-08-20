Маленькие жители Выхина-Жулебина нарисовали летние этюды

Тихая лунная ночь на реке — такая тема рисования на очередном занятии арт-студии «Этюд» в центре социального обслуживания «Жулебино».

Дети, проводящие летние каникулы по программе «Московская смена» в филиале «Выхино», с удовольствием взялись за работу, и у всех все здорово получилось. Всем удалось передать очарование теплой летней ночи и романтическое настроение. Несмотря на то, что дети изображали один и тот же сюжет, у каждого получилась своя уникальная картина. Дети остались горды собой. (нд)