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Маленькие жители Выхина-Жулебина нарисовали летние этюды
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Маленькие жители Выхина-Жулебина нарисовали летние этюды 

Управа района Выхино-Жулебино 20 августа 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Тихая лунная ночь на реке — такая тема рисования на очередном занятии арт-студии «Этюд» в центре социального обслуживания «Жулебино».
Дети, проводящие летние каникулы по программе «Московская смена» в филиале «Выхино», с удовольствием взялись за работу, и у всех все здорово получилось. Всем удалось передать очарование теплой летней ночи и романтическое настроение. Несмотря на то, что дети изображали один и тот же сюжет, у каждого получилась своя уникальная картина. Дети остались горды собой. (нд)
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