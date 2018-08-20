День малинового варенья отметили в библиотеке на 1-й Новокузьминской

Праздник, посвященный Дню малинового варенья, отпраздновали дети в центральной библиотеке № 104 Рязанского района в минувшие выходные. Об этом сообщила библиотекарь Анастасия Лунева.

— На мастер-классе «Чудо-угощение» мы выполняли поделки своими руками и кушали варенье — в общем, провели время здорово, — отметила Анастасия Лунева.

Новая творческая встреча детей и сотрудников библиотеки состоится 22 августа. Она будет посвящена Дню Государственного флага России.

Добавим, что детская библиотека № 104 находится по адресу: улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (еп)