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День малинового варенья отметили в библиотеке на 1-й Новокузьминской
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День малинового варенья отметили в библиотеке на 1-й Новокузьминской 

Управа Рязанского района 20 августа 2018
Праздник, посвященный Дню малинового варенья, отпраздновали дети в центральной библиотеке № 104 Рязанского района в минувшие выходные. Об этом сообщила библиотекарь Анастасия Лунева.
— На мастер-классе «Чудо-угощение» мы выполняли поделки своими руками и кушали варенье — в общем, провели время здорово, — отметила Анастасия Лунева.
Новая творческая встреча детей и сотрудников библиотеки состоится 22 августа. Она будет посвящена Дню Государственного флага России.
Добавим, что детская библиотека № 104 находится по адресу: улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (еп)
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