10 вопросов о ГКП, которые волнуют всех мам

Чем ГКП отличается от обычной группы детского сада?

ГКП — альтернатива яслям. Обычно в неё набирают деток возраста от полутора до трёх лет. Правда, в некоторых регионах страны, где особенно остро ощущается нехватка детских садов, в такие группы набирают деток от трёх лет. Численность группы — от 17 человек. Работает она от трёх до четырёх часов в день, обычно с 9 утра до 12-13 часов дня. При этом питание для воспитанников не предусмотрено.

Она предназначена только для льготников?

В ГКП может попасть любой желающий. Только для этого надо заявить о своём желании и встать в очередь. Обычно для кратковременных групп существует отдельная очередь и возрастной ценз, в который ребёнок может туда попасть. Узнать об условиях именно вашего города можно в административном отделе по дошкольному образованию. В очереди на ГКП действуют те же правила, что и в обычной очереди на детский сад, то есть первыми получают места внеочередники и другие льготники, затем остальные желающие.

Требуется ли для ГКП медицинская карта?

Да, в группу кратковременного пребывания требуются те же медицинские обследования, что и я для обычной группы. А ещё обязательна сдача анализов: мочи, крови, анализа на яйца-глист и энтеробиоз.

Как распределить режим дня и питание ребёнка при посещении ГКП?

Обычно до 9 утра ребёнок должен быть уже в группе, а потому до этого времени его надо разбудить, покормить и одеть. Соответственно при посещении ГКП режим дня должен соответствовать обычному садовскому режиму: ранний подъём и раннее укладывание на ночь (в 9-9.30 вечера), а ещё у ребёнка должен быть обязательный дневной сон. Что касается питания, то кормить малыша надо дома — утром до 9 часов, а затем, после посещения сада, обедом.

Можно ли давать ребёнку с собой еду?

Всё зависит от правил сада и воспитателя. Обычно в ГКП предусмотрена возможность попить, но если кулера нет, стоит договориться о том, чтобы давать с собой малышу бутылку воды. Часто воспитатели разрешают брать в группу и лёгкий перекус, например, печенье или яблоко.

Какие развивающие занятия предусмотрены в ГКП?

Занятия в группе кратковременного пребывания — те же, что и в обычной группе. Как правило, это лепка, рисование, конструирование, аппликация, музыкальные игры. В день у воспитанников группы может быть от одного до двух занятий. И, конечно, прогулка.

Какова родительская плата?

Так как питание в ГКП не предусмотрено, родительская плата небольшая. Обычно от 1500 до 2000 рублей в месяц (до 100 рублей за день). Согласитесь, нанимать почасовую няню — гораздо затратнее. Кроме того, льготники (многодетные, сироты, инвалиды и пр.) могут подать документы на компенсацию части оплаты.

Бывают ли в ГКП поборы?

ГКП — это та же группа, только сокращённого дня, а потому там тоже образовывается родительский комитет, и складываются определённые отношения с воспитателями. И если родителям захочется поздравлять педагогов с праздниками, дарить подарки, улучшать условия в группе, может потребоваться N-ная сумма. Но всё оговаривается заранее на родительском собрании, и выступить против всегда можно.

Могут ли не пустить в ГКП?

Если вы прошли по очереди в группу кратковременного пребывания и предоставили медицинскую карту, то причин для отказа не может быть. Единственное — посещение ребёнка могут временно ограничить (на срок до полутора месяцев), если у него нет прививки от полиемелита, а в группе проходит массовая вакцинация от этого недуга.

Является ли ГКП гарантией того, что дадут место в детском саду?

В законодательстве такого не предусмотрено, но чисто по-человечески сотрудники образования, конечно, стараются выделить место в детском саду ребёнку, который уже год проходил в ГКП в это учреждение.

Таким образом, группа кратковременного пребывания — хороший вариант, и, по отзывам родителей, которые уже ею пользовались, малыш за год успевает и переболеть и адаптироваться, а потом со свежими силами и закалённым иммунитетом отправляется в обычную группу детского сада.