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В Башкирии хотят построить Центр детской онкологии и гематологии
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В Башкирии хотят построить Центр детской онкологии и гематологии 

ufa1.ru 20 августа 2018
Фото: ufa1.ru
Пока в Уфе есть только гематологическое отделение при Республиканской клинической больнице
На оперативном совещании в Белом доме Башкирии Министр здравоохранения Анвар Бакиров отметил, что в предстоящие годы особое внимание Минздрав РБ уделит детскому благополучию. Период с 2018-ого по 2027 по указу президента России был объявлен «Десятилетием детства».
Сейчас ведомство больше всего обеспокоено ситуацией с корью. Как бы не повторился случай 8 августа, когда от заболевания умер 11-месячный малыш, не успевший достичь прививочного возраста.
— Введены ограничительные мероприятия в ряде муниципалитетов, прежде всего в Уфе, Уфимском и Иглинском районах, — подчеркнул министр.
Также он поделился планами на строительство медучреждений, которые откроются в ближайшее время.
— В этом году завершается строительство поликлиники в селе Верхнее Алькеево, рассчитанной на 250 посещений, и в составе которой предусмотрена детская поликлиника на 70 посещений в смену. К 2019 году будут построены детские поликлиники в Туймазах и Дюртюлях. Также выделено финансирование на 40 миллионов рублей на проектные работы, а именно: на корректировку пищеблока детского инфекционного корпуса на территории 4-ой инфекционной больницы, разработку проекта по строительству детской и взрослой поликлиник в Бирске. Определили лимит на строительство поликлиники в микрорайоне Затон и в селе Чекмагуш, — докладывает Анвар Бакиров.
В целом для улучшения детского здравоохранения из федерального и регионального бюджетов выделены средства на сумму 2,4 миллиарда рублей. На укрепление материально-технической базы детских учреждений — боле 850 миллионов, на капитальный ремонт — 369 миллионов. Кроме того, планируют закупить 160 единиц медицинского оборудования на 482 миллиона.
В числе крупных проектов — строительство Центра детской онкологии и гематологии, в то время как сейчас имеется только гематологическое отделение при Республиканской детской клинической больнице. Ведомство уже направило ряд документов для включения в федеральную адресную инвестиционную программу в рамках проекта по развитию детского здравоохранения. Проект будет стоить как минимум 1 миллиард рублей.
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