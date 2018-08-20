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«Пирамиду дружбы» составили малыши в детском саду на улице Маршала Кожедуба
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«Пирамиду дружбы» составили малыши в детском саду на улице Маршала Кожедуба 

Управа района Люблино 20 августа 2018
Фото: Мое Люблино
Заключительное летнее мероприятие «Расстаются друзья» состоялось в детском саду по улице Маршала Кожедуба в районе Люблино. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Этим летом из-за ремонта дети трех дошкольных подразделений — «Надежда», «Поколение» и «Кояш» ходили вместе в один детский сад. Группы были смешанные. Дети приобрели новых друзей и многому научились: научились играть дружно, уступать друг другу, помогать младшим. Дети благодарили всех, кто был с ними летом, и из ладошек составили «Пирамиду дружбы». В конце было трогательное расставание со сказочным мишкой, который улетел в небо с пожеланиями о новой встрече.
Напомним, что все детские подразделения школы №2092 находятся на улице Маршала Кожедуба, но только в разных домах. Отделение «Надежда» — в доме 6, корпус 2, корпус «Кояш» — в доме 12, корпус 2 и «Поколение» — в доме 16, корпус 2. (ео)
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