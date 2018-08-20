Почти 170 детских площадок установлено по губернаторской программе с начала года в Московской области

С начала 2018 года на территории Подмосковья по губернаторской программе установлено уже 168 современных детских площадок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

По словам зампреда правительства региона, всего в 2018 году по губернаторской программе планируется установить не менее 200 новых детских игровых площадок.

«Еще порядка 1,5 тысяч площадок будет установлено и отремонтировано в рамках реализации областной программы по комплексному благоустройству дворовых территорий», — подчеркнул Дмитрий Пестов

Новые детские игровые площадки рассчитаны на детей различных возрастных категорий. Они устанавливаются с учетом современных требований к безопасности и оснащению. Все игровые городки оборудуются специальным ударопоглощающим резиновым покрытием, эстетичными и современными игровыми и спортивными элементами. Также на новых детских площадках устанавливается наружное освещение и видеонаблюдение.

Кроме того, в обязательном порядке проводятся работы по благоустройству прилегающих к детским площадкам территорий: оборудуются пешеходные дорожки, устанавливаются лавочки и урны для мусора. Для обеспечения чистоты и порядка за каждым игровым городком закрепляется ответственная эксплуатирующая организация.