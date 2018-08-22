Дворец творчества «Преображенский» приглашает на занятия

В настоящее время завершается запись жителей района в творческие коллективы и спортивные секции ДТДиМ «Преображенский».

Подать заявление на бесплатное обучение в новом учебном году можно в электронном виде посредством портала госуслуг mos.ru , а если вы хотите присоединиться к программам, осуществляемым на внебюджетной основе, обратитесь непосредственно во Дворец творчества.

Учебная часть работает по следующему расписанию: понедельник, вторник и четверг с 10:00 до 17:00, среда с 10:00 до 19:00, пятница с 10:00 до 16:30.

Чтобы записаться, вам понадобятся оригиналы и копии паспорта одного из родителей, свидетельства о рождении ребенка, либо его паспорта. Для приёма на платные образовательные программы требуется предоставить копию СНИЛС ребёнка.