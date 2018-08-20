Во Дворце творчества на Шкулева открыли набор в фольклорный коллектив

Запись детей на занятия в фольклорном коллективе «Полюшка» началась во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, который находится на улице Шкулева в районе Текстильщики. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко.

— Дети познакомятся с народным календарём, обычаями и обрядами наших предков, научатся танцевать народные танцы, петь в ансамбле. Это хороший опыт публичных выступлений, — считает Анна Бондаренко