Во Дворце творчества на Шкулева открыли набор в фольклорный коллектив 

Запись детей на занятия в фольклорном коллективе «Полюшка» началась во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, который находится на улице Шкулева в районе Текстильщики. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко.
— Дети познакомятся с народным календарём, обычаями и обрядами наших предков, научатся танцевать народные танцы, петь в ансамбле. Это хороший опыт публичных выступлений, — считает Анна Бондаренко.
Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, 2, строение 1. Записаться можно на портале mos.ru. (ск)