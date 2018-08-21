В Подмосковье откроют центры оказания услуг для бизнеса

"Центры оказания услуг для бизнеса появятся в этом году в Воскресенске, Балашихе, Химках, Люберцах и Подольске", — сказал Буцаев. Кроме того, отметил министр, ежегодно до 2020 года в муниципальных районах на базе партнерских организацией власти Подмосковья будут открывать по пять ЦОУ.

Губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что хотя Многофункциональные центры (МФЦ) уже оказывают услуги бизнесу по разным направлениям, создание ЦОУ поможет предпринимателям эффективнее решать самые разные проблемы.