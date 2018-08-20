В Холмогорском районе из лагеря сбежал подросток

В Холмогорском районе разыскивают мальчика, который сбежал из детского лагеря.

16 августа из детского оздоровительного лагеря «Северный Артек», расположенного рядом с деревней Пингиша сбежали двое подростков. Оба — воспитанники Вельского детского дома, сообщает arh112.

Один из мальчиков был задержан тем же вечером в Шенкурске. По его словам, они вначале прошли 10 километров вверх по Северной Двине, а затем угнали лодку и перебрались на песчаную косу. После этого они решили проплыть некоторое расстояние сами. Но когда задержанный парень вышел из воды, то он увидел, что его товарищ пропал. «Лодка была найдена, от неё к воде вели две пары следов, — комментирует директор лагеря Дарья Смирнова . — Но на выходе — лишь одна пара. В том месте в Северную Двину впадает река Емца, из-за чего там образуется сильное течение».

Впрочем, есть и версия, что второй подросток не утонул, а скрывается — его тем же вечером видели в лагере на ужине. Поиски водолазов в реке прошли безрезультатно. Сейчас мальчик считается без вести пропавшим.