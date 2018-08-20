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Облившего ребенка кислотой пьяного одессита отпустили из СИЗО
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Облившего ребенка кислотой пьяного одессита отпустили из СИЗО 

Украина.ру 20 августа 2018
Фото: Украина.ру
«По результатам полного и всестороннего судебного рассмотрения следственный судья принял решение о применении в отношении указанного лица меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — сообщил сотрудник пресс-службы суда.
Напомним, на днях мужчина в состоянии алкогольного опьянения распылил в сторону 12-летнего мальчика кислоту за то, что подросток играл под его окнами. Несовершеннолетнего пострадавшего госпитализировали с ожогами.
Мужчине грозит наказание в виде заключения на срок от трех до семи лет.
Ранее сообщалось о случаях недопустимого поведения взрослых по отношению к детям. Так в детском приюте «Свитанок» в Одесской области проводят проверку после жалобы воспитанников на избиения сотрудниками заведения.
2 августа стало известно, что в городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, у 10 воспитанников во время мониторингового визита обнаружили следы побоев и крови на одежде. Трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.
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