Облившего ребенка кислотой пьяного одессита отпустили из СИЗО

«По результатам полного и всестороннего судебного рассмотрения следственный судья принял решение о применении в отношении указанного лица меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста», — сообщил сотрудник пресс-службы суда.

Напомним, на днях мужчина в состоянии алкогольного опьянения распылил в сторону 12-летнего мальчика кислоту за то, что подросток играл под его окнами. Несовершеннолетнего пострадавшего госпитализировали с ожогами.

Мужчине грозит наказание в виде заключения на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось о случаях недопустимого поведения взрослых по отношению к детям. Так в детском приюте «Свитанок» в Одесской области проводят проверку после жалобы воспитанников на избиения сотрудниками заведения.

2 августа стало известно, что в городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, у 10 воспитанников во время мониторингового визита обнаружили следы побоев и крови на одежде. Трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.