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Психологический портрет ребенка помогут составить при помощи арт-терапии в Капотне
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Психологический портрет ребенка помогут составить при помощи арт-терапии в Капотне 

Префектура Юго-Восточного административного округа 17 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Психологический портрет ребенка помогут составить при помощи арт-терапии в Капотне — юных жителей ждет целая серия «красочных» занятий. Об этом сообщили во Дворце культуры «Капотня», где и состоится интенсив.
— Наклонности и настроение ребенка можно определить при помощи его рисунков и используемого в них цвета. На это и направлен наш интенсив по арт-терапии, — уточнили в ДК.
Юных гостей ждут по адресу: Капотня, 2-й квартал, д.20а (фойе первого этажа).
Встречи будут проходить с 27 августа по 31 августа. Участие бесплатное. Ограничения по возрасту для посетителей нет. Начало во все дни с 18.00.
Дополнительная информация по телефону 8 (495) 355-19-38.
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