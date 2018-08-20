Психологический портрет ребенка помогут составить при помощи арт-терапии в Капотне

Психологический портрет ребенка помогут составить при помощи арт-терапии в Капотне — юных жителей ждет целая серия «красочных» занятий. Об этом сообщили во Дворце культуры «Капотня», где и состоится интенсив.

— Наклонности и настроение ребенка можно определить при помощи его рисунков и используемого в них цвета. На это и направлен наш интенсив по арт-терапии, — уточнили в ДК.

Юных гостей ждут по адресу: Капотня, 2-й квартал, д.20а (фойе первого этажа).

Встречи будут проходить с 27 августа по 31 августа. Участие бесплатное. Ограничения по возрасту для посетителей нет. Начало во все дни с 18.00.

Дополнительная информация по телефону 8 (495) 355-19-38.