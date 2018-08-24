Два новых храма могут построить в поселениях Марушкинское и Воронцовское в ТиНАО

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным , согласилась с предоставлением двух земельных участков общей площадью 0,66 га на территории ТиНАО для строительства храмовых комплексов», — говорится в сообщении. Уточняется, что храмы будут построены в поселении Марушкинское на ул. Липовая аллея и в поселении Вороновское, пос. ЛМС. Оба участка предоставляются финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви (Московский патриархат) в безвозмездное пользование сроком на девять лет. «Суммарная площадь храмового комплекса в поселении Марушкинское составит 2,4 тыс. кв. м, в поселении Вороновское — 1 тыс. 560 кв. м. В настоящее время все указанные участки свободны от застройки», — добавили в пресс-службе.