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Два новых храма могут построить в поселениях Марушкинское и Воронцовское в ТиНАО
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Два новых храма могут построить в поселениях Марушкинское и Воронцовское в ТиНАО 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: РИА Новости
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением двух земельных участков общей площадью 0,66 га на территории ТиНАО для строительства храмовых комплексов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что храмы будут построены в поселении Марушкинское на ул. Липовая аллея и в поселении Вороновское, пос. ЛМС. Оба участка предоставляются финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви (Московский патриархат) в безвозмездное пользование сроком на девять лет.
«Суммарная площадь храмового комплекса в поселении Марушкинское составит 2,4 тыс. кв. м, в поселении Вороновское — 1 тыс. 560 кв. м. В настоящее время все указанные участки свободны от застройки», — добавили в пресс-службе.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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