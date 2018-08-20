В детском саду на улице 800-летия Москвы прошел праздник «День русской тельняшки»

В дошкольном корпусе школы № 1678 Восточного Дегунина прошел спортивный праздник, посвященный Дню русской тельняшки. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Всех воспитанников, участвовавших в празднике, ждали интересные и необычные испытания от пирата Флинта. Дети станцевали танец матросов под названием «Яблочко» и играли в подвижные и ритмичные игры, — поделился подробностями сотрудник администрации образовательного учреждения.

Напомним, дошкольный корпус располагается по адресу улица 800-летия Москвы, дом 5А. (ео)