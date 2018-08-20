В преддверии нового учебного года детская поликлиника на Смольной стала работать по обновленному графику

Детская городская поликлиника № 133 в преддверии нового учебного года стала работать в усиленном режиме. С 20 августа по 16 сентября в медицинском учреждении заработают дополнительные кабинеты выдачи справок, а дежурные врачи будут вести прием без выходных.

— Измененный режим работы поликлиники позволит родителям быстро и без очередей получить для своих детей необходимые медицинские документы для обучения в школе или пребывания в детском саду, — отметил министр правительства Москвы , руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Записаться в дополнительные кабинеты можно как в день обращения, так и заранее. Они будут работать с 08.00 до 20.00 в будние дни и с 09.00 до 15.00 — в выходные. В любой день недели можно будет посетить и кабинет дежурного врача: с 08.00 до 20.00 — в будние дни, с 09.00 до 15.00 — по субботам и воскресеньям. Попасть на прием к дежурному врачу можно без предварительной записи: достаточно взять талон в инфомате или на стойке информации.

Телефон для справок: 8 (499) 457-65-91.

Напомним, что детская поликлиника расположена на улице Смольной, 55а. (еп)