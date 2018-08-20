На Синявинской провели «веселые старты»

В младшей группе прошли «веселые старты» под названием «Сильнее, выше, смелее!». (еп)

В дошкольном отделении «Школы Перспектива» для детей, посещающих группу дневного пребывания, воспитатели организовали день здорового образа жизни.

Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости

В преддверии нового учебного года детская поликлиника на Смольной стала работать по обновленному графику

Очередной сезон работы театральных студий Kids Prospect и Kids Prospect Bebi в Молжаниновском стартует в сентябре

Детям из малообеспеченных семей в Молжаниновском помогут подготовиться к школе