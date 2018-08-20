На Синявинской провели «веселые старты» 

В дошкольном отделении «Школы Перспектива» для детей, посещающих группу дневного пребывания, воспитатели организовали день здорового образа жизни.
— Вместе со своими любимыми воспитателями (Еленой Цветковой, Ириной Пустоваловой, Ольгой Кушин, Натальей Ежовой, Светланой Дороховой) дети играли в подвижные игры «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее добежит до флажка», совершенствовали свои навыки игры в бадминтон, футбол, ручной мяч, — пояснили в администрации детского сада.
В младшей группе прошли «веселые старты» под названием «Сильнее, выше, смелее!». (еп)