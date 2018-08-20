Ещё
На Синявинской провели «веселые старты»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

На Синявинской провели «веселые старты» 

Управа района Молжаниновский города Москвы 23 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В дошкольном отделении «Школы Перспектива» для детей, посещающих группу дневного пребывания, воспитатели организовали день здорового образа жизни.
— Вместе со своими любимыми воспитателями (Еленой Цветковой, Ириной Пустоваловой, Ольгой Кушин, Натальей Ежовой, Светланой Дороховой) дети играли в подвижные игры «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее добежит до флажка», совершенствовали свои навыки игры в бадминтон, футбол, ручной мяч, — пояснили в администрации детского сада.
В младшей группе прошли «веселые старты» под названием «Сильнее, выше, смелее!». (еп)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
В преддверии нового учебного года детская поликлиника на Смольной стала работать по обновленному графику Очередной сезон работы театральных студий Kids Prospect и Kids Prospect Bebi в Молжаниновском стартует в сентябре Детям из малообеспеченных семей в Молжаниновском помогут подготовиться к школе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение