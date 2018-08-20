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Калуга может получить детский технопарк на колесах
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Калуга может получить детский технопарк на колесах 

Калуга 24 23 часа назад
Фото: Калуга 24
Калуга может получить не только стационарный детский технопарк, который в ноябре планируется открыть на базе центра «Галактика», но и мобильный. Как рассказала 20 августа на планерке в городской управе Ольга Лыткина, свои надежды на появление детского технопарка на колесах в управлении образования, которое она возглавляет, связывают с компанией Volkswagen. «Мы достаточно плотно работаем по этому направлению с заводом „Фольксваген“… Нас заинтересовали те модели тренажера, которые они нам предлагают. Мы, в свою очередь, предлагаем помочь нам создать передвижной технопарк для того, чтобы могли ребята посещать не только стационарное учреждение наше на Салтыкова-Щедрина,66… Но чтобы ребятишки из отдаленных школ могли тоже заниматься, к ним выезжать могли специалисты», — сказала она. Предполагается, что это будет микроавтобус типа «Газели», укомплектованный всем необходимым для занятий с детьми оборудованием. Стационарный технопарк «Кванториум», по словам Ольги Лыткиной будет состоять из шести квантов: IT-квантума, аэроквантума, наноквантума, робоквантума, космоквантума и автоквантума. Предполагается, что ежегодно посещать занятия в детском технопарке смогут около 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет, а принимать участие в мероприятиях с его участием — около трех с половиной тысяч детей, мотивированных на то, чтобы связать свою жизнь с инженерными и конструкторскими специальностями. Создание технопарков в Калуге и еще 11 городах России частично финансируется федеральным бюджетом. В мае этого года глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении этим городам 870 миллионов рублей. Доля Калуги составила 73,3 миллиона рублей.
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