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Дети атомных городов приняли участие в летнем учебно-методическом лагере
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Дети атомных городов приняли участие в летнем учебно-методическом лагере 

АиФ 23 часа назад
Фото: АиФ
78 детей от 12 до 15 лет из шести городов присутствия атомных электростанций приняли участие во втором летнем учебно-методическом баскетбольном лагере, открытом в рамках проекта Концерна «Росэнергоатом» «Планета баскетбол. Оранжевый атом», прошедшем в Нововоронеже.
В течение пяти дней смешанные команды из Удомли, Курчатова, Десногорска, Соснового бора, Балаково и Нововоронежа тренировались на базе нововоронежского многофункционального спортивного комплекса «Старт». Кроме собственных тренеров, за занятиями начинающих баскетболистов наблюдали мастер спорта по баскетболу, кандидат педагогических наук Александр Фомин и заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы и вице-чемпион мира, руководитель Департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов.
Основная цель учебного лагеря — помочь педагогам сформировать сбалансированную, эффективную, интересную программу тренировок, а детям не только усовершенствовать имеющиеся навыки, но и развить новые.
«Открытие баскетбольного лагеря — лишь небольшой фрагмент в совместной работе Концерна «Росэнергоатом», Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» и городов присутствия атомных станций. Мы хотим, чтобы наши дети стали сильными, ловкими, выносливыми, научились добиваться своего, бороться и идти до конца. Во всем этом помогает спорт. Мы благодарны Концерну «Росэнергоатом», Нововоронежской АЭС и городу Нововоронеж за плодотворное сотрудничество и прекрасную организацию баскетбольного лагеря», — отметил генеральный директор Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» Сергей Фомин.
После завершения пятидневного тренировочного марафона, ребят ждало торжественное закрытие лагеря. Тренеры, организаторы и наблюдатели выбрали лучших игроков в каждой команде. Награды получили 26 юных баскетболистов.
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