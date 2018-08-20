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Председатель Общественного совета при УМВД России по Новгородской области и полицейские посетили детский центр «Радуга»
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Председатель Общественного совета при УМВД России по Новгородской области и полицейские посетили детский центр «Радуга» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 22 часа назад
В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» председатель Общественного совета при УМВД России по Новгородской области Федор Кудрин и сотрудники полиции посетили детский центр отдыха «Радуга» в Валдайском районе.
Стражи порядка подготовили для ребят интересную и познавательную программу, которая началась с профилактических лекций от сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) и Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД.
Затем детей ждали показательные выступления кинологов, которые продемонстрировали применение служебных собак при задержании преступника. О своей службе воспитанникам «Радуги» также рассказали инспекторы Госавтоинспекции, сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних напомнила ребятам об их правах и обязанностях, а эксперт-криминалист познакомила детей с содержимым своего чемоданчика, продемонстрировав как нужно правильно снимать отпечатки пальцев.
Кульминационным моментом встречи стало выступление сотрудников спецподразделения «Гром» УНК, которые продемонстрировали ребятам боевые приемы борьбы и показательные выступления с обезвреживанием вооруженного преступника.
В то время пока ребята знакомились с профессией полицейского, Федор Кудрин проверил, как обеспечивается безопасность детей в оздоровительном учреждении, пообщался с воспитателями и персоналом центра. В целом он отметил, что безопасность детей обеспечивается на должном уровне, каких-либо происшествий с участием подростков зафиксировано не было.
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