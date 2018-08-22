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Акция: готовимся к школе все вместе
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Акция: готовимся к школе все вместе 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
23 августа, в Москве стартует XIII Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!»
Цель акции — помочь семьям с невысокими доходами, которым самим трудно купить все необходимое к началу учебного года. С 23 по 31 августа в городе будут работать 69 передвижных и 137 стационарных пунктов приема вещей, куда москвичи смогут приносить одежду, обувь, школьные принадлежности. Все собранное передадут в нуждающиеся многодетные и малообеспеченные семьи, а также детям с инвалидностью.
— Мы никого не ограничиваем: каждый может принести то, что считает нужным, — рассказала первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Ольга Грачева. — Кроме того, у участников акции есть возможность перечислить деньги в Региональный благотворительный общественный фонд, учрежденный правительством Москвы. Деньги будут направлены тем семьям, которым необходима особая поддержка.
К слову, в прошлом году благотворительная помощь участников акции позволила оказать адресную социальную поддержку к новому учебному году почти 10 тысячам наиболее нуждающихся семей.
КСТАТИ
На площадках акции москвичей ждет развлекательная программа с участием артистов. Для гостей также пройдут мастер-классы, игры, конкурсы. Все адреса пунктов по сбору помощи — на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (www.dszn.ru).
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