В столице пройдёт XIII Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!»

В период с 23 по 31 августа 2018 года в Москве состоится 13-ая Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для последующей передачи нуждающимся семьям москвичей.

Целью столь масштабного мероприятия является оказание дополнительной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В период проведения акции в городе будут работать 206 пунктов (69 передвижных и 137 стационарных) по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов.

На площадках мероприятия будут организованы праздничные программы, выступят артисты, пройдут мастер-классы, конкурсы и викторины, будут оборудованы детские зоны для игр.

Согласно информации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, в минувшем году в акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» приняли участие более 6,1 тыс. москвичей, а также представители 473 коммерческих и торговых организаций передали детям благотворительную помощь. В 2017 году было собрано свыше 310,8 тыс. школьно-письменных и канцелярских принадлежностей, предметов для учебы, а также 3,6 тыс. книг, 5,07 тонн одежды, 1,7 тыс. пар обуви, 2,6 тыс. ранцев, 168 единиц спортинвентаря, 1,9 тыс. игрушек, 400 развивающих игр и другое.

Поступившая благотворительная помощь позволила оказать адресную социальную поддержку к новому учебному году 9914 наиболее нуждающимся семьям, из которых 4395 — многодетные; 880 — воспитывающие детей -инвалидов; 221 — опекунские; 2202 — неполные; 236 — в составе которых есть безработный родитель; 1980 — другие нуждающиеся семьи.

Список передвижных и стационарных пунктов по сбору благотворительной помощи