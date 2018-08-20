Кировские полицейские и общественники побывали в гостях у будущих первоклассников

В преддверии 1 сентября кировские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом». Инспекторы по делам несовершеннолетних и члены Общественного совета при УМВД России по Кировской области пришли в гости к семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Общественники вручили детям подарочные наборы, в которых есть все необходимое для предстоящей учебы. Пока ребята с интересом рассматривали полученные подарки, инспекторы ПДН поинтересовались у родителей, как проходит подготовка к новому учебному году и есть ли интерес у детей пойти в первый класс.

Гости рассказали будущим первоклашкам о том, как интересно учиться в школе. Сотрудники полиции пожелали ребятам хороших оценок, и чтобы предстоящий учебный год им запомнился только с хорошей стороны. Дети поблагодарили правоохранителей и общественников, а также пообещали хорошо учиться и хорошо себя вести.