Омбудсмен: В Калининградской области преступления в отношении детей совершаются всё чаще

В минувшем году количество преступлений в отношении несовершеннолетних увеличилось на 76% по сравнению с 2016 г. Такие статистические данные привела региональный уполномоченный по правам ребёнка Ирина Ткаченко во время тематического круглого стола в региональной общественной палате в понедельник, 20 августа.

“По направлению «жестокое обращение с детьми» количество преступлений серьёзно возросло — на 76%. Я привожу данные за прошлый год, тогда было зафиксировано 182 преступления, тогда как в 2016 их было зарегистрировано 160”, — отметила Ткаченко.

Она также добавила, что в текущем году тенденция, по всей видимости, сохранится. Детский омбудсмен уточнила, что по сравнению с другими регионами Калининградская область находится в середине общероссийского списка по числу преступлений, совершённых против детей.

“Мы однозначно не самые лучшие, но и не самые худшие по России”, — отметила Ткаченко.

Недавно против мужчины, избившего мальчиков на детской площадке в Васильково, возбудили два уголовных дела.