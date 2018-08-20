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Омбудсмен: В Калининградской области преступления в отношении детей совершаются всё чаще
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Омбудсмен: В Калининградской области преступления в отношении детей совершаются всё чаще 

Клопс.Ru 19 часов назад
Фото: Клопс.Ru
В минувшем году количество преступлений в отношении несовершеннолетних увеличилось на 76% по сравнению с 2016 г. Такие статистические данные привела региональный уполномоченный по правам ребёнка Ирина Ткаченко во время тематического круглого стола в региональной общественной палате в понедельник, 20 августа.
“По направлению «жестокое обращение с детьми» количество преступлений серьёзно возросло — на 76%. Я привожу данные за прошлый год, тогда было зафиксировано 182 преступления, тогда как в 2016 их было зарегистрировано 160”, — отметила Ткаченко.
Она также добавила, что в текущем году тенденция, по всей видимости, сохранится. Детский омбудсмен уточнила, что по сравнению с другими регионами Калининградская область находится в середине общероссийского списка по числу преступлений, совершённых против детей.
“Мы однозначно не самые лучшие, но и не самые худшие по России”, — отметила Ткаченко.
Недавно против мужчины, избившего мальчиков на детской площадке в Васильково, возбудили два уголовных дела.
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