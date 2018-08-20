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Сотрудники детского дома «Солнышко» организовали для воспитанников поход в фитнес-клуб
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Сотрудники детского дома «Солнышко» организовали для воспитанников поход в фитнес-клуб 

Префектура ТиНАО города Москвы 22 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники детского дома-интерната «Солнышко» поселения Филимонковское 18 августа организовали для своих воспитанников поход в фитнес-клуб. Специалисты провели для детей ознакомительное занятие.
— Дети в восторге. Мальчишки сразу загорелись идеей активно заниматься спортом, — рассказала заместитель директора учреждения по медицинской части Анна Фомина.
Отметим, что после успешного ознакомительного урока в детском доме-интернате «Солнышко» задумались о создании собственного тренажерного зала. По словам администрации учреждения, обустройство зоны начнется в ближайшее время и завершится к новому году.
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