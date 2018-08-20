Сотрудники детского дома «Солнышко» организовали для воспитанников поход в фитнес-клуб

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Сотрудники детского дома-интерната «Солнышко» поселения Филимонковское 18 августа организовали для своих воспитанников поход в фитнес-клуб. Специалисты провели для детей ознакомительное занятие.

— Дети в восторге. Мальчишки сразу загорелись идеей активно заниматься спортом, — рассказала заместитель директора учреждения по медицинской части Анна Фомина

Отметим, что после успешного ознакомительного урока в детском доме-интернате «Солнышко» задумались о создании собственного тренажерного зала. По словам администрации учреждения, обустройство зоны начнется в ближайшее время и завершится к новому году.