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Команда центра «Коптево» выступила на фестивале КВН
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Команда центра «Коптево» выступила на фестивале КВН 

Управа района Коптево города Москвы 22 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Команда центра социальной помощи семье и детям «Коптево» приняла участие в третьем этапе окружного фестиваля КВН среди участников «Московской смены САО — 2018». Об этом сообщается на сайте центра.
«Наша команда «Выход в город» заняла почётное третье место по результатам общекомандного зачёта. Ребята показали яркую игру», — говорится в сообщении.
Напомним, что проект «Московская смена» создан для организации досуга столичных школьников от 7 до 14 лет.
Адрес центра социальной помощи семье и детям «Коптево»: проезд Черепановых, дом 44. (ео)
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