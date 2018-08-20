Команда центра «Коптево» выступила на фестивале КВН

Команда центра социальной помощи семье и детям «Коптево» приняла участие в третьем этапе окружного фестиваля КВН среди участников «Московской смены САО — 2018». Об этом сообщается на сайте центра.

«Наша команда «Выход в город» заняла почётное третье место по результатам общекомандного зачёта. Ребята показали яркую игру», — говорится в сообщении.

Напомним, что проект «Московская смена» создан для организации досуга столичных школьников от 7 до 14 лет.

Адрес центра социальной помощи семье и детям «Коптево»: проезд Черепановых, дом 44. (ео)