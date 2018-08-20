В галерее на Песчаной детей научили мастерить

В галерее «Граунд» на Песчаной улице прошли творческие занятия для детей от 10 до 14 лет. Об этом сообщается на сайте галереи.

«С 13 по 17 августа в нашей галерее прошли заключительные летние творческие классы «Плей-Граунд. Большое и малое»», — говорится в сообщении.

Во время занятий участники с помощью пластилина, краски, бумаги, картона, каркаса, кальки лепили и клеили объёмные статуи, изобретали космические объекты и придумали особенные истории для своих работ.

Адрес галереи: Новопесчаная улица, 23, корпус 7. (ео)