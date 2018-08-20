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Дети в Индонезии промаршировали в одежде джихадистов на параде в день независимости страны
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Дети в Индонезии промаршировали в одежде джихадистов на параде в день независимости страны 

Газета.Ru 22 часа назад
Фото: Газета.Ru
Дети в Индонезии вышли на парад в честь дня независимости страны в одежде джихадистов и с муляжами винтовок, пишет британская газета The Guardian.
В материале отмечается, что это были девочки из одного дошкольного учреждения в городе Проболинго. У воспитанников индонезийского детсада в руках были картонные винтовки, одеты они были в длинную закрытую одежду черного цвета с прорезями для глаз.
Как пишет газета, детское учреждение находится на территории индонезийского военного комплекса. Парад в честь дня независимости в крупнейшей мусульманской стране мира состоялся 18 августа — на следующий день после праздника дня независимости, который отмечается 17 августа.
При этом организаторы были вынуждены извиняться за то, что одели воспитанников в такую одежду. Тем не менее, руководители дошкольного учреждения объяснили свой выбор одежды экономией средств. Они просто не стали покупать новую форму, а одели детей в ту, которая была в наличии у детсада.
Как заявил командир военной части в Проболинго, подполковник Кав Депри Рио Саранси, они хотели исключительно рассказать детям об исламе, а не содействовать религиозному радикализму.
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