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Педагоги дошкольного отделения № 1176 рассказали соколятам о традициях славянского праздника
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Педагоги дошкольного отделения № 1176 рассказали соколятам о традициях славянского праздника 

Управа района Соколиная гора 22 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Познавательное занятие, посвященное празднику Медовый Спас, провели педагоги дошкольного отделения № 1176 школы № 429 для своих воспитанников.
Как сообщили в отделении, к празднику готовились заранее: детям рассказали о славянских обрядах, традициях и истории возникновения праздника, познакомили с различными поговорками и приметами, связанными с Медовым Спасом. Непосредственно в день Медового Спаса в детском саду состоялось празднование — ребята пели и декламировали стихи, танцевали и мастерили творческие поделки.
Большое впечатление на дошкольников произвело создание коллективной работы «Пасека». Используя навыки рисования и конструирования, которые они активно разбивают на занятиях в детском саду, ребята увлеченно мастерили объемные цветы и пчелок.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 429 „Соколиная гора“.
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