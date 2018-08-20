Педагоги дошкольного отделения № 1176 рассказали соколятам о традициях славянского праздника

Познавательное занятие, посвященное празднику Медовый Спас, провели педагоги дошкольного отделения № 1176 школы № 429 для своих воспитанников.

Как сообщили в отделении, к празднику готовились заранее: детям рассказали о славянских обрядах, традициях и истории возникновения праздника, познакомили с различными поговорками и приметами, связанными с Медовым Спасом. Непосредственно в день Медового Спаса в детском саду состоялось празднование — ребята пели и декламировали стихи, танцевали и мастерили творческие поделки.

Большое впечатление на дошкольников произвело создание коллективной работы «Пасека». Используя навыки рисования и конструирования, которые они активно разбивают на занятиях в детском саду, ребята увлеченно мастерили объемные цветы и пчелок.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 429 „Соколиная гора“.