В Сокольниках помогут семьям из социально незащищенных категорий собрать детей в школу

Район Сокольники присоединится к благотворительной акции «Семья помогает семьей» по сбору вещей для детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей и семей с детьми инвалидами.

С целью сбора школьных и канцелярских принадлежностей, рюкзаков, верхней одежды, обуви, а также игрушек и игр на территории Москвы будут организованы пункты благотворительной помощи. В Сокольниках стационарный пункт будет расположен в помещении районного центра социального обслуживания по адресу: ул. Стромынка, д.19. корп.2. Более детальную информацию можно узнать у специалиста по социальной работе Виктории Прониной, тел. : 8-499-785-21-79. Пункт будет работать с 23 по 31 августа по следующему графику: 23, 27-30 августа — с 9.00 до 20.00, 24 и 31 августа — с 9.00 до 18.45, 25 августа — с 9.00 до 17.00.

В Сокольниках проживает множество семей, нуждающихся в помощи. Приняв участие в благотворительном событии, жители смогут подарить радость, заботу и поддержку детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в пресс-службе парка Сокольники, на эстраде «Ротонда» 27 августа состоится праздничное мероприятие с занимательными играми для детей и концертной программой.