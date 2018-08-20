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Фестиваль культуры личной безопасности для детей пройдет в Москве 24 августа
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Фестиваль культуры личной безопасности для детей пройдет в Москве 24 августа 

РИАМО 21 час назад
Фото: РИАМО
В Москве 24 августа пройдет фестиваль «Хранители будущего», на котором дети и их родители познакомятся с принципами культуры личной безопасности в разных ситуациях, а также поучаствуют в подведении итогов проекта «Код твоей безопасности», говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения столицы.
«Департамент труда и социальной защиты населения Москвы информирует, что 24 августа 2018 года в 13:30 состоится Фестиваль культуры личной безопасности «Хранители будущего», — говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие более 1,1 тысячи гостей, среди которых дети-участники проекта «Код твоей безопасности» и их родители, специалисты по детской безопасности, члены региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы».
На мероприятие приглашены представители правительства Москвы и городских ведомств МВД, МЧС, члены Союза кинематографистов РФ.
«Целью мероприятия является подведение итогов проекта «Код твоей безопасности», который реализуется в рамках программы детского активного отдыха «Московская смена-2018» и формирует культуру безопасного поведения детей в различных ситуациях», — добавляется в сообщении.
В рамках фестиваля пройдет выставка детских работ «Говорящие стены», круглый стол «Город безопасного детства», где спикерами выступят сами дети, и финал городского чемпионата по настольной игре «Пароль: Универсальный код безопасности».
Гости познакомятся с изобретениями детей в области безопасности «Арсенал твоей защиты». Для детей младшего возраста будут работать интерактивные площадки, пройдут мастер-классы по безопасности. В конце мероприятия состоится торжественная церемония награждения участников и пройдет флешмоб, символизирующий безопасное будущее.
«Код твоей безопасности» — цикл интерактивных занятий, направленный на формирование культуры безопасного поведения у детей.
В течение лета на базе 87 площадок в 52-х учреждениях департамента более 6 тысяч московских детей прошли обучение по снижению риска от попадания в чрезвычайную ситуацию в разных обстановках: в транспорте, на природе, при пожаре. На занятиях по профилактике травматизма дети учились вести себя и организовывать свою жизнь таким образом, чтобы сохранить себя и свое здоровье.
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