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Ранец в подарок: полицейские Молдовы помогли подготовить детей к школе
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Ранец в подарок: полицейские Молдовы помогли подготовить детей к школе 

Мир24 21 час назад
Полиция Молдовы купила детям из малоимущих семей новые ранцы и письменные принадлежности для того, чтобы они могли учиться и не бросали школу, передает корреспондент «МИР 24» Елена Кирка.
Ранцы с письменными принадлежностями, одежда и обувь — всем детям подарили одинаковые наборы. На новый учебный год школьников благословил Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.
Подарки для школьников собирали почти месяц. К благотворительной акции кроме сотрудников полиции, молдавской митрополии и неправительственных организаций подключились и горожане. Всего в этом году с обновками в школу пойдут около двух тысяч детей.
Собирать деньги для детей из малоимущих семей первыми начали полицейские. Некоторые отдали на благое дело половину зарплаты. Правоохранители надеются, что с новыми школьными принадлежностями детям интереснее будет учиться.
«Мы намерены снизить детскую преступность. Поэтому считаем, что одновременно с тем, как дети будут вовлечены в учебный процесс, они, во-первых, будут находиться под присмотром родителей. Во-вторых, их время будет проведено с пользой», — заявил заместитель начальника Генинспектората полиции Георге Кавкалюк.
Вещи развозили сами полицейские. Колонны спецмашин с центральной площади столицы двинулись в разные уголки республики. В Страшенах их ждали 70 школьников. Они обрадовались подаркам и с удовольствием примеряли новые ранцы.
«Я рад, что мне достались такие подарки. Я буду хорошо учиться, а потом стану полицейским», — сказал школьник Даниэл Салкоч.
«Мы уже начали готовиться к школе. Почти тысячу леев отдали, купили самое необходимое. И две мои месячные зарплаты ушли. У нас в семье четверо школьников. Ранцы у всех уже износились. Эти подарки нам очень кстати», — отметила жительница села Микэуць Нина Салкоч.
Благотворительную акцию по сбору средств для школьников молдавская полиция провела впервые. В будущем году намерены повторить и помочь еще большему числу детей.
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