Дарвиновский музей приглашает детей и их родителей на праздник «Дошкольной академии»

15 сентября в Дарвиновском музее состоится праздник «Дошкольной академии», посетить который приглашаются любознательные малыши их родителями.

Как сообщается на странице музея в социальной сети фейсбук, с 10.30 до 16.00 особое внимание будет уделено ребятам, кому уже больше 3 лет, но еще нет 7 лет.

Гостей праздника ждут презентации новых занятий Дошкольной академии. Одни занятия посвящены динозаврам и прочим древним обитателям Земли, другие расскажут о тех животных, кто живут рядом с нами — пернатых и мохнатых москвичах.

Во время праздника ребята смогут поиграть в биологические пазлы и пройти квест «Путешествие в прошлое». На маршруте им будут помогать опытные проводники.