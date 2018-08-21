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Дарвиновский музей приглашает детей и их родителей на праздник «Дошкольной академии»
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Дарвиновский музей приглашает детей и их родителей на праздник «Дошкольной академии» 

Твоя Газета 6 часов назад
Фото: Твоя Газета
15 сентября в Дарвиновском музее состоится праздник «Дошкольной академии», посетить который приглашаются любознательные малыши их родителями.
Как сообщается на странице музея в социальной сети фейсбук, с 10.30 до 16.00 особое внимание будет уделено ребятам, кому уже больше 3 лет, но еще нет 7 лет.
Гостей праздника ждут презентации новых занятий Дошкольной академии. Одни занятия посвящены динозаврам и прочим древним обитателям Земли, другие расскажут о тех животных, кто живут рядом с нами — пернатых и мохнатых москвичах.
Во время праздника ребята смогут поиграть в биологические пазлы и пройти квест «Путешествие в прошлое». На маршруте им будут помогать опытные проводники.
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