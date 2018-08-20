В библиотеке №101 ЦБС ВАО читателям рассказали о флаге

18 августа гости библиотеки № 101 приняли участие в беседе и мастер-классе, которые были посвящены предстоящему Дню Государственного флага Российской Федерации.

Маленьким читателям и их родителям рассказали об истории возникновения праздника. Кроме этого, они узнали еще много полезной и интересной информации. А именно, что у каждой страны есть герб и гимн, что автором российского триколора считается царь Петр Первый.

Ребятам понравился мультфильм по этой теме—«Как царь Петр цвета для российского флага искал». Это вдохновило участников встречи на выполнение, полученного задания. Ребятам нужно было создать флаг для своей семьи.

Дети наклеили на альбомный лист, все, что характеризовало их семьи. Здесь можно было увидеть и сердечки, и монеты, и собачки с цветами. Флаги получились красивыми и красочными. Дети сфотографировались с ними у входа в библиотеку.