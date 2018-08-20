Ещё
В библиотеке №101 ЦБС ВАО читателям рассказали о флаге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В библиотеке №101 ЦБС ВАО читателям рассказали о флаге 

Управа района Косино-Ухтомский 17 часов назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
18 августа гости библиотеки № 101 приняли участие в беседе и мастер-классе, которые были посвящены предстоящему Дню Государственного флага Российской Федерации.
Маленьким читателям и их родителям рассказали об истории возникновения праздника. Кроме этого, они узнали еще много полезной и интересной информации. А именно, что у каждой страны есть герб и гимн, что автором российского триколора считается царь Петр Первый.
Ребятам понравился мультфильм по этой теме—«Как царь Петр цвета для российского флага искал». Это вдохновило участников встречи на выполнение, полученного задания. Ребятам нужно было создать флаг для своей семьи.
Дети наклеили на альбомный лист, все, что характеризовало их семьи. Здесь можно было увидеть и сердечки, и монеты, и собачки с цветами. Флаги получились красивыми и красочными. Дети сфотографировались с ними у входа в библиотеку.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
В кожуховской библиотеке отметят День флага России В Богородском стартовала викторина «Дерево добра» «Московский пленэр»: художники-любители покажут, каким видят город будущего
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате1
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение