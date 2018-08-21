В Воронежской области дети стали втрое больше болеть коклюшем 

Одна из причин — несвоевременное обращение к врачу. В Воронежской области дети стали чаще болеть коклюшем. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты сравнили данные за июль 2018 года и 2017-го. Оказалось, что заболеваемость выросла втрое. Одна из причин — несвоевременное обращение к врачу. В Роспотребнадзоре пояснили, часто родители не обращают внимания на длительный кашель у детей и вовремя не отправляют ребёнка на обследование. Основная же причина заболевания, уверены специалисты, — отсутствие прививки. Причём, не только от коклюша. — Дети, как правило, не прививаются не только против коклюша, но и против таких заболеваний, как корь, полиомиелит, грипп. Из-за отказов родителей. Но основной мерой профилактики на сегодня является как раз своевременная иммунизация. Коклюш очень часто дает осложнения в виде пневмонии, — рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Гунина.