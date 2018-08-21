На Алтае в 2,5 раза выросло число «половых» преступлений против детей

Число преступлений против половой свободы несовершеннолетних жителей Республики Алтай в I полугодии 2018 года выросло в 2,5 раза — с 6 до 15 случаев.

В производстве следователей находилось 48 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (в I полугодии 2017 года — 69). 18 из них было направлено в суд, 5 — прекращено и предварительное следствие по 1 делу приостановлено.

Половые преступления составляют основную категорию дел (15), еще 6 преступлений было совершено против жизни и здоровья детей.

Потерпевшими признано 25 детей, в основном школьного возраста. Среди погибших в результате преступлений был шестимесячный ребенок. По версии следствия, в ноябре 2017 года мать положила сына в свою постель и во время сна перекрыла ему доступ кислорода.

Следствие отмечает, что в первом полугодии 2018 года незначительно выросло количество сообщений о безвестном исчезновении детей (с 21 до 27). Найти не удалось только одного ребенка — малолетнюю девочку из Усть-Канского района, которая пропала, гуляя возле реки.

«Наблюдается системность ухода несовершеннолетних из одних и тех же образовательных учреждений. Вопросы предупреждения бродяжничества и устранения причин ухода детей из семьи и интернатов остаются насущными, требующими дальнейшей плодотворной совместной работы», — пояснили в СУ СКР по Республике Алтай.