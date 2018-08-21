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В Красноярском крае за неделю выявили 100 случаев укусов клещей
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В Красноярском крае за неделю выявили 100 случаев укусов клещей 

АиФ Красноярск 8 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае 100 человек пострадали от укусов клещей. И это только за одну неделю, сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
В краевом центре за прошедшую неделю в больницы края с укусами клеща обратились 38 человек, 10 из которых дети. Всего за сезон за медицинской помощью обратилось 14845 человек, в их числе и дети — 2816 ребят.
Специалисты отмечают, что активность клещей снижается, но они все еще опасны. Особенно следует быть осторожными в окрестностях Удачного и Кузнецовского плато. Напомним, клещи переносят не только вирусный энцефалит, но и клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз.
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