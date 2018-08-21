В Красноярском крае за неделю выявили 100 случаев укусов клещей

В Красноярском крае 100 человек пострадали от укусов клещей. И это только за одну неделю, сообщили в краевом Роспотребнадзоре

В краевом центре за прошедшую неделю в больницы края с укусами клеща обратились 38 человек, 10 из которых дети. Всего за сезон за медицинской помощью обратилось 14845 человек, в их числе и дети — 2816 ребят.

Специалисты отмечают, что активность клещей снижается, но они все еще опасны. Особенно следует быть осторожными в окрестностях Удачного и Кузнецовского плато. Напомним, клещи переносят не только вирусный энцефалит, но и клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз.