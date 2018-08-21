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Открылась электронная запись на кружки и секции
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Открылась электронная запись на кружки и секции 

CHIPS journal 8 часов назад
Фото: CHIPS journal
На портале мэра города открылась запись на детские кружки и секции 2018—19 года. Чтобы записать ребёнка в школьную секцию, выбрать ему занятие в доме творчества, танцевальной студии или найти другой вид активности, родителям понадобится отыскать нужную организацию в списке, подать электронное заявление и отнести копии документов в образовательное учреждение. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте.
Редакция Chips Journal выяснила, какие кружки представляют особый интерес для московских школьников и как в них записаться.
В одной из сильнейших математических школ Москвы — 179 — открылась запись на математические занятия: в новом учебном году здесь можно будет заниматься математикой, геометрией, биологией, астрофизикой и даже бардовской песней. Полный список секций можно посмотреть на сайте.
23 августа откроется продажа детских абонементов в Пушкинский музей. Полная информация о расписании и темах занятий — на сайте.
Выбрать ребёнку занятие в кружке юного натуралиста можно на сайте «Мосприроды». Здесь указаны темы секций, время и место их проведения. После того как родители определятся, записать школьника они все равно должны на портале mos.ru.
Детям с ограниченными возможностями здоровья кружки и секции разработал культурный центр «Интеграция». На трёх площадках можно заниматься вокалом, английским, театральным искусством. Есть также студия раннего развития и кружки от года до трёх лет.
Спортивные секции можно подобрать в разделе Москомспорта. Здесь можно пройти самостоятельное тестирование, чтобы определить выносливость ребёнка и его спортивный потенциал. А ещё подобрать тренера: в открытом реестре тренеров города Москвы указаны данные специалистов.
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