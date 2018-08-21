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Новые бассейны и спортплощадки не должны пустовать — Томских
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Новые бассейны и спортплощадки не должны пустовать — Томских 

75.RU 8 часов назад
— В Забайкалье сегодня много внимания уделяется физической подготовке школьников, много строится спортивных объектов. Поэтому задача педагогов — заинтересовать детей спортом, чтобы они занимались не только на уроках физкультуры, но и во внеучебное время, — сказал министр.
Томских отметил, что недавно он интересовался судьбой нового бассейна в Борзе.
— Спрашивал, много ли детей стало плавать? Оказывается, больше, чем раньше, но не намного. Боюсь, такая же ситуация с бассейнами в ЗАТО Горный, и Петровске-Забайкальском. А ведь мы платим за свет, за тепло, за химикаты, — подчеркнул он. — Эти объекты не должны простаивать. Министр посоветовал педагогам своим примером вовлекать детей в занятия спортом.
— Бегайте, плавайте, играйте в футбол, и школьники потянутся за вами, — добавил Томсиких.
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