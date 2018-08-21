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На дорогах Пятигорска появятся муляжи детей
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На дорогах Пятигорска появятся муляжи детей 

АиФ Ставрополье 7 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Муляжи школьников установят на пешеходных переходах Пятигорска, сообщили STAV.AIF.RU в ГИБДД по СК.
Полноразмерные макеты сделают из прочного и лёгкого композитного материала со светоотражателями, чтобы они были заметны и днём, и ночью. Муляжи поставят возле всех городских школ Пятигорска, чтобы повысить безопасность детей на дорогах. Так отдел пропаганды безопасности дорожного движения готовится к 1 сентября.
При виде муляжей детей водители должны стать бдительными, а дети получат дополнительное напоминание, как правильно переходить дорогу и для чего нужны световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках.
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