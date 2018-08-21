Самым ярким событием лета назвали дети свой отдых в летнем лагере центра «Атлант»

Ярким завершением третьей смены стала бумажная вечеринка. Об этом рассказывается на странице центра спорт и досуга «Атлант» в социальной сети.

Последний день третьей летней смены начался с посещения конно-спортивного клуба в Ясенево. Здесь дети узнали, как правильно ухаживать и содержать лошадей. Покормили их сахаром и даже поучились верховой езде.

Ярким завершением третьей смены стала бумажная вечеринка. Эмоции, которые испытали дети, сложно передать словами. Сначала дети немного разогрелись, размяли мышцы. Каждый загадал желания под волшебным покрывалом. А на память о летнем клубе «ATLANT CAMP» ребята сделали стену ладошек, оставив свой след в истории «Атланта».