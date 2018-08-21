Глава минобра: Компенсаций за детсад не хватит на всех родителей

Седова в своем комментарии повторила все аргументы, которые уже перечислялись в пояснительной справке к законопроекту, внесенному в областную думу: аналогичные меры приняты в других регионах и рекомендованы федеральным правительством как мера достижения адресности соцподдержки, в документе прописаны льготные категории родителей, которые продолжат получать компенсации (опекуны детей-сирот, родители детей-инвалидов, малообеспеченные граждане и другие).

«Хочу подчеркнуть, что законопроект нацелен на сохранение уровня и условий оплаты для льготников. На территории региона ежегодно увеличивается количество получателей компенсаций. Если в 2015 году она действовала для 92,4 тысячи детей, в 2016 году — 92,7 тысячи детей, то уже в этом году — для 94,5 тысячи детей. Поэтому, чтобы сохранить необходимые условия для льготных и нуждающихся в помощи государства семей, вносятся изменения в порядок, — заявляет министр. — Еще раз обращаю особое внимание, что при ежегодном увеличении количества получателей компенсации в детских садах крайне важно сохранить компенсации семьям, которые наиболее остро в этом нуждаются».

Кроме того, Ирина Седова повторила, что отмена компенсаций не коснется родителей, которым они уже назначены. Таким образом, под законопроект попадают жители региона, чьи дети будут зачислены в дошкольные образовательные учреждения с сентября 2019 года.