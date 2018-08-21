Глава минобра: Компенсаций за детсад не хватит на всех родителей 

Министр образования Саратовской области Ирина Седова прокомментировала неоднозначную законодательную инициативугубернатора Валерия Радаева об отмене со следующего года всеобщей компенсации родителям части платы за посещение их детьми детских садов. Разъяснения чиновницы по резонансной теме сегодня, 21 августа, предоставила ИА «Свободные новости» пресс-служба ведомства.
Седова в своем комментарии повторила все аргументы, которые уже перечислялись в пояснительной справке к законопроекту, внесенному в областную думу: аналогичные меры приняты в других регионах и рекомендованы федеральным правительством как мера достижения адресности соцподдержки, в документе прописаны льготные категории родителей, которые продолжат получать компенсации (опекуны детей-сирот, родители детей-инвалидов, малообеспеченные граждане и другие).
«Хочу подчеркнуть, что законопроект нацелен на сохранение уровня и условий оплаты для льготников. На территории региона ежегодно увеличивается количество получателей компенсаций. Если в 2015 году она действовала для 92,4 тысячи детей, в 2016 году — 92,7 тысячи детей, то уже в этом году — для 94,5 тысячи детей. Поэтому, чтобы сохранить необходимые условия для льготных и нуждающихся в помощи государства семей, вносятся изменения в порядок, — заявляет министр. — Еще раз обращаю особое внимание, что при ежегодном увеличении количества получателей компенсации в детских садах крайне важно сохранить компенсации семьям, которые наиболее остро в этом нуждаются».
Кроме того, Ирина Седова повторила, что отмена компенсаций не коснется родителей, которым они уже назначены. Таким образом, под законопроект попадают жители региона, чьи дети будут зачислены в дошкольные образовательные учреждения с сентября 2019 года.
Стоит отметить, что новость об отменен всеобщих компенсаций за детсад в области вызвала резко негативную реакцию жителей. Инициатива губернатора собрала множество критических комментариев пользователей в соцсетях и на сайте «Свободных новостей». В частности, жители напомнили, что льготы для зачисления детей в детские сады до сих пор есть у силовиков, работников прокуратуры, судей и других категорий жителей, семьи которых нельзя назвать проблемными.