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В Красноярске накануне стартовал Сибирский образовательный форум
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В Красноярске накануне стартовал Сибирский образовательный форум 

АиФ Красноярск 8 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске форум проводится ежегодно, и как краевой августовский педагогический совет, дает старт новому учебному году.
В мероприятии примут участие лучшие педагоги и директора Красноярского края, Тывы, Хакасии, представители министерства образования Российской Федерации.
В рамках форума работает более 40 секций и творческих кружков дополнительного образования для детей. В выставке участвуют более 130 различных компаний. Здесь можно увидеть технические новинки 2018 года в области образования: VR-инструменты для создания виртуальных пространств на уроках, роботов-манипуляторов, «неубиваемые» дроны-трансформеры, видеостены, цифровые лаборатории, новейшие игрушки и конструкторы.
На форуме работает и площадка «Фестиваль увлечений», где представлены более 40 лучших спортивных, творческих, интеллектуальных кружков, секций и школ Красноярска.
Жители столицы края впервые смогут увидеть на фестивале настоящую бутсу Криштиану Роналду, на которой но оставил свой автограф, а также мячи с автографами Владимира Путина и российской сборной по футболу, мяч с автографами известных зарубежных футболистов.
Сибирский образовательный форум будет работать до 24 августа, «Фестиваль увлечений» и ярмарка детских товаров до 25 августа включительно.
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