В Красноярске накануне стартовал Сибирский образовательный форум

В Красноярске форум проводится ежегодно, и как краевой августовский педагогический совет, дает старт новому учебному году.

В мероприятии примут участие лучшие педагоги и директора Красноярского края, Тывы, Хакасии, представители министерства образования Российской Федерации

В рамках форума работает более 40 секций и творческих кружков дополнительного образования для детей. В выставке участвуют более 130 различных компаний. Здесь можно увидеть технические новинки 2018 года в области образования: VR-инструменты для создания виртуальных пространств на уроках, роботов-манипуляторов, «неубиваемые» дроны-трансформеры, видеостены, цифровые лаборатории, новейшие игрушки и конструкторы.

На форуме работает и площадка «Фестиваль увлечений», где представлены более 40 лучших спортивных, творческих, интеллектуальных кружков, секций и школ Красноярска.

Жители столицы края впервые смогут увидеть на фестивале настоящую бутсу Криштиану Роналду , на которой но оставил свой автограф, а также мячи с автографами Владимира Путина и российской сборной по футболу, мяч с автографами известных зарубежных футболистов.

Сибирский образовательный форум будет работать до 24 августа, «Фестиваль увлечений» и ярмарка детских товаров до 25 августа включительно.