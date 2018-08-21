Ребята из центра поддержки семьи и детства «Зюзино» посетили викторину в ГБУ «Мосстройинформ»

Ребята из центра поддержки семьи и детства «Зюзино», посещающие его по программе «Московская смена», были приглашены на викторину в ГБУ «Мосстройинформ».

Это учреждение занимается информированием в области градостроительной политики Москвы.

Ребята посетили выставку о необычных объектах мегаполиса, посмотрели интерактивную карту Москвы.

Центр поддержки семьи и детства «Зюзино» оказывает своевременную помощь и поддержку семьям с детьми и несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.