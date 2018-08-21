Ещё
Ребята из центра поддержки семьи и детства «Зюзино» посетили викторину в ГБУ «Мосстройинформ»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Ребята из центра поддержки семьи и детства «Зюзино» посетили викторину в ГБУ «Мосстройинформ» 

Каховка 6 часов назад
Фото: Каховка
Ребята из центра поддержки семьи и детства «Зюзино», посещающие его по программе «Московская смена», были приглашены на викторину в ГБУ «Мосстройинформ».
Это учреждение занимается информированием в области градостроительной политики Москвы.
Ребята посетили выставку о необычных объектах мегаполиса, посмотрели интерактивную карту Москвы.
Центр поддержки семьи и детства «Зюзино» оказывает своевременную помощь и поддержку семьям с детьми и несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Каховка: последние новости
Дети из Зюзино познакомились с пожарной техникой В центре творчества «Севастополец» пройдет день открытых дверей Детские поликлиники перейдут на усиленный режим работы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение