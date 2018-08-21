Дежурные врачи детских поликлиник Зеленограда работают без выходных

С 20 августа столичные поликлиники для детей перешли на усиленный режим работы.

До 16 сентября попасть на прием к дежурному врачу по будним дням можно с 8.00 до 20.00, а в субботу и воскресенье — с 9.00 до 15.00. Помимо этого, в детских поликлиниках заработали дополнительные кабинеты по выдаче направлений и справок в школы, детские сады и спортивные секции. Усиленный режим ввели перед началом нового учебного года для удобства горожан.

По словам главы Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, родители юных москвичей смогут решить все медицинские вопросы в спокойной обстановке и в удобное для себя время. Напомним, что жители района Савелки могут обратиться за справками и направлениями во второй филиал детской поликлиники №105 в корпусе 348А.