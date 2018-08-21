Полицейские Республики Алтай проводят благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу»

Традиционно в преддверии Дня знаний, стражи порядка проводят благотворительную акцию «Соберем ребенка в школу», цель которой оказание помощи несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете в органах внутренних дел и детям из малообеспеченных семей, в подготовке к началу нового учебного года.

Мероприятие стартовало в конце июля. В течение месяца полицейскими был организован сбор денежных средств, а также детской и школьной одежды, обуви, канцелярских принадлежностей, для дальнейшей передачи детям, родители которых в силу различных причин не могут в полной мере обеспечить их всем необходимым.

Накануне инспектор по делам несовершеннолетних Елена Бакина и представитель Майминского сельского поселения Надежда Вакула посетили четыре многодетные семьи, проживающие в Майминском районе.

Для 17 ребятишек гости привезли наборы канцелярских принадлежностей, со всем необходимым для учебы. Детям пожелали учиться только на отлично, слушаться родителей и педагогов.

В преддверии нового учебного года сотрудники органов внутренних дел помогут собрать детей в школу во всех районах республики.