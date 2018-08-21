Отец-блогер возмущён продажей жвачки, упаковка которой напоминает средства контрацепции

Отец четверых детей, журналист и блогер Мансур Шангареев выложил на своей странице в Instagram фотографию сына, держащего в руках жевательную резинку, упаковка которой отчетливо напоминала упаковку от контрацептивов. По словам мужчины, жвачкой мальчика угостили знакомые, которые купили ее в детском магазине.

Мужчину возмутил этот факт, и он призывал подписчиков высказать своё мнение. Большинство читателей поддержали автора. Они критично оценили продукцию современных детских магазинов и осудили маркетологов, допустивших появление на полках такого продукта.

А детский психолог Полина Зеликсон даже пояснила газете Metro , чем может быть опасны такие вещи: по ее мнению, история не только про упаковку, но про расшатывание границ, про небрежное отношение к чистоте детства и излишне раннюю сексуализацию:

Даже если ребёнок не поймёт, что он купил, то поймёт кто-то другой, скажет ему об этом и посмеётся. Ребёнок словит ту реакцию насмешки или иронии, и мы тем самым сами погрузим его в это поле сексуальных отношений.

Впрочем, были и противоположные мнения. Так некоторые читатели, пытаясь разобраться в проблеме, выяснили, что указанная жвачка хотя и продавалась в детском магазине, куплена была все-таки в отделе для взрослых, в котором дети не могут просто так взять предметы с полок. И вопрос давать или не давать ту или иную покупку в детские руки нужно в первую очередь адресовать взрослым.

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