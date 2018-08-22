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Российские родители возмущены упаковкой жвачки, похожей на средство контрацепции
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Российские родители возмущены упаковкой жвачки, похожей на средство контрацепции 

Letidor.ru 17 часов назад
Фото: Letidor.ru
В Сети разгорается скандал из-за жвачки.
Родители обсуждают жвачку, упаковка которой напоминает средства контрацептивов. Фотографию с продуктом опубликовал в своем Instagram журналист и блогер Мансур Шангареев. Мужчина сообщил, что его сына угостили друзья, которые приобрели этот товар в детском магазине.
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Публикация от Мансур Шангареев Moscow (@papini_detki)
19 Авг 2018 в 7:38 PDT  У меня аж волосы зашевелились, когда я ЭТО увидел. Нет, я все понимаю — может, это прикольно в определенных кругах. Спросил, вы это в «магазине для взрослых» покупали? Нет, говорят, В ДЕТСКОМ МАГАЗИНЕ! То есть в магазине для детей продаются вот такие жвачки для детишек в такой вот «креативной» упаковке. Может, это нормально? Может, я просто тупой или отсталый от жизни? P. S. Я вас очень, ОЧЕНЬ ПРОШУ — просто ответьте внизу, КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЭТО НОРМАЛЬНО?
— эмоционально подписал фото родитель.
(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
В комментариях люди стали возмущаться относительно подобной продукции для детей. Критические мнения поддерживает и психологи. Специалисты утверждают: подобные упаковки могут нарушить чистоту детства, а также привести к ранней сексуализации.
Даже если ребенок не поймет, что он купил, то поймет кто-то другой, скажет ему об этом и посмеется. Ребенок словит ту реакцию насмешки или иронии, и мы тем самым сами погрузим его в это поле сексуальных отношений,
цитирует психолога Полину Зеликсон газета Metro.
Справедливости ради стоит отметить, что эта жвачка, как оказалось, продавалась исключительно во взрослом отделе. А как она попала в руки детям — остается загадкой.
Фото: shutterstock.com
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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