Кефир, творог и йогурт из натурального молока могут бесплатно получить родители малышей на молочной кухне

На такую льготу могут рассчитывать многодетные семьи или семьи с ребенком-инвалидом, которые считаются малообеспеченными. Для получения талона на бесплатные молочные продукты, необходимо предоставить соответствующие документы в городское Управление образования.

Рассчитана поддержка для детей от 8 месяцев до 2,5 лет, которые не посещают детский сад. Напомним, возрастной порог был повышен в этом год. Увеличить на полгода возрастную планку получателей питания молочной кухни предложил Мэр Вологды Сергей Воропанов , инициатива была поддержаны городским парламентом.

После проверки статуса семьи сотрудники управления выдадут родителям талон, на котором будет указан адрес молочной кухни. В 2018 году в Вологде были открыты дополнительные пункты выдачи продукции молочной кухни: на ул. Конева и Пугачева, в Тепличном мкр, в центре города на Ленина, 1. Продолжают получать творожки родители и на Псковской, 7. Родители могут выбрать более удобное для них место получения.

«Продукция детской молочной кухни производится из натурального коровьего молока. Процесс приготовления отвечает всем нормам безопасности. Кисломолочные продукты — важнейший вид питания для ребенка, начиная от момента первого прикорма и на протяжении всего периода его роста и развития», — рассказала директор МАУ «Центр социального питания» Яна Фадеенко.

На неделю на одного ребенка полагается 8 стаканчиков разного вида продукции — кефира, творога, йогурта — на выбор. График получения и детали расскажут сотрудники пункта. Приобрести эту продукцию за денежные средства могут и другие вологжане. Для этого необходимо обратиться к сотрудникам организации и составить договор.