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Кефир, творог и йогурт из натурального молока могут бесплатно получить родители малышей на молочной кухне
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Кефир, творог и йогурт из натурального молока могут бесплатно получить родители малышей на молочной кухне 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
На такую льготу могут рассчитывать многодетные семьи или семьи с ребенком-инвалидом, которые считаются малообеспеченными. Для получения талона на бесплатные молочные продукты, необходимо предоставить соответствующие документы в городское Управление образования.
Рассчитана поддержка для детей от 8 месяцев до 2,5 лет, которые не посещают детский сад. Напомним, возрастной порог был повышен в этом год. Увеличить на полгода возрастную планку получателей питания молочной кухни предложил Мэр Вологды Сергей Воропанов, инициатива была поддержаны городским парламентом.
После проверки статуса семьи сотрудники управления выдадут родителям талон, на котором будет указан адрес молочной кухни. В 2018 году в Вологде были открыты дополнительные пункты выдачи продукции молочной кухни: на ул. Конева и Пугачева, в Тепличном мкр, в центре города на Ленина, 1. Продолжают получать творожки родители и на Псковской, 7. Родители могут выбрать более удобное для них место получения.
«Продукция детской молочной кухни производится из натурального коровьего молока. Процесс приготовления отвечает всем нормам безопасности. Кисломолочные продукты — важнейший вид питания для ребенка, начиная от момента первого прикорма и на протяжении всего периода его роста и развития», — рассказала директор МАУ «Центр социального питания» Яна Фадеенко.
На неделю на одного ребенка полагается 8 стаканчиков разного вида продукции — кефира, творога, йогурта — на выбор. График получения и детали расскажут сотрудники пункта. Приобрести эту продукцию за денежные средства могут и другие вологжане. Для этого необходимо обратиться к сотрудникам организации и составить договор.
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