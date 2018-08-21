«Фантазия»: легенда Disney в новом прочтении

Disney представляет киноконцерт «Фантазия» в Большом зале Московской консерватории 13 октября 2018 года. В формате киноконцерта фильм демонстрируется на большом экране, а вся музыка из него синхронно исполняется большим симфоническим оркестром на сцене вживую.

Анимационный фильм «Фантазия» — легендарная оскароносная картина, в которой звучат знаменитые произведения Чайковского, Стравинского, Бетховена, Дебюсси и других. Киноконцерт «Фантазия» представит любителям симфонической музыки новое прочтение знакомых шедевров, дополненных потрясающей анимацией от знаменитых художников Disney.

Киноконцерт «Фантазия» идеально подходит для погружения ваших детей в глубокий и волшебный мир классической музыки.

Удивительные, веселые и яркие персонажи, такие как Микки и Дональд, волшебная фея весны, загадочные дельфины и парящие светлячки сделают встречу с классикой легкой и незабываемой.

В ходе киноконцерта «Фантазия» зрители увидят отрывки из классического фильма 1940 года и фрагменты более поздней версии 2000 года.

Фильм «Фантазия» 1940 года — жемчужина анимации Disney, удостоенная двух премий «Оскар». С художественной точки зрения «Фантазия» представляет собой величайшее произведение в истории анимации. Филадельфийский оркестр под управлением Леопольда Стоковского вместе с Уолтом Диснеем и командой талантливых аниматоров создали новую, ранее не известную форму анимационного искусства. Они хотели создать музыку, которую можно увидеть, и изображение, которое можно услышать.

«Фантазия-2000» — это коллекция из 7 новых эпизодов и 1 эпизода из классического фильма 1940 года с сменяющимися музыкальными отрывками. Как и фильм-предшественник, «Фантазия-2000» создана с применением инноваций и передовых технологических инструментов в области анимации своего времени, что позволяет создать изумительные образы.

Концерт создан в сотрудничестве с продюсерской компанией «Zapomni».